A Tolentino Giornata della Memoria nel Parco vittime della Shoah

Celebrata a Tolentino la Giornata della memoria per ricordare le vittime della Shoah.

L'evento, tenutosi al Parco Vittime della Shoah, in piazza Peramezza, è stato organizzato come di consueto dal Comune di Tolentino in collaborazione con Istituto Storico di Macerata, Anpi sezione di Tolentino, Circolo Culturale 'Tullio Colsalvatico', IC G. Lucatelli - Don Bosco, Ipsia 'R. Frau' e IIS 'F. Filelfo'.

La commemorazione è stato aperta dalla deposizione della Corona di Alloro. A seguire i saluti e gli interventi del sindaco Mauro Sclavi, del presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi Gentiloni Silverj e del sindaco e del presidente del Consiglio comunale dei Ragazzi. Hanno partecipato, oltre al maggiore Giulia Maggi comandante della Compagnia dei Carabinieri di Tolentino e al luogotenente Gaetano Barracane, comandante di Stazione dei Carabinieri di Tolentino, Elvio Tedeschi dei Vigili del Fuoco, Andrea Isidori Comandante della polizia Locale di Tolentino, diverse associazioni d'arma e combattentistiche, tra ci l'associazione nazionale Carabinieri e l'associazione Artiglieri, molte autorità civili, tra cui gli Assessori Flavia Giobetti e Elena Lucaroni e i Consiglieri comunali Mirco Angelelli e Federico Pieroni e le rappresentanze degli studenti del'IIS Filefo, dell'Ipsia Frau e del Consiglio comunale dei Ragazzi.

Il sindaco Sclavi e il presidente Massi hanno ringraziato tutti i presenti e in particolare i docenti e i ragazzi e le ragazze delle scuole e del Consiglio Comunale dei ragazzi che ogni anno partecipano con attivamente alle iniziative, riflettendo insieme su quello che è stato.

"Ancora oggi - è stato detto - è necessario rivolgere il pensiero su questa giornata come il simbolo della lotta all'intolleranza, all'odio e al pensiero che la soluzione sia l'eliminazione dell'altro diverso da noi". "Siamo in un mondo in cui la comunicazione della politica ci sta portando verso scontri tra fazioni - ha sottolineato Massi - obbligandoci sempre a schierarci e a dover scegliere tra il buono e il cattivo. E' un mondo senza mezze misure, ma la democrazia vive di tante realtà, tante diversità e renderla sottomessa a pensieri drastici rischia di mettere in secondo piano tante sensibilità, lasciando indietro le esigenze di vita di tanti.

L'auspicio è che tutti noi possiamo lavorare a democrazie migliori, dove tutti possano sentirsi parte e non esclusi da pensieri dominanti rispetto ad altri, che possono portare a vivere situazioni estreme simili a quelli che portarono a tragedie come la Shoah".

In questi giorni, ricorda il Comune, sono in programma incontri nelle scuole secondarie con: Annalisa Cegna direttrice dell'Istituto Storico di Macerata - docente Università di Macerata "Kahla: l'altra deportazione" nell'80/o anniversario della liberazione del campo di Kahla a cura di Anpi. Giuseppe Lorentini storico, dottorando in storia contemporanea presso l'Università degli Studi del Molise "Internatite. Una voce inascoltata dai campi fascisti (1940-43)" presentazione del volume da lui curato propedeutico alla visita didattica ai luoghi della memoria a Casoli (Chieti) a cura dell'I.I.S. "F.

Filelfo". Plesso Dante Alighieri dell'I.C. Lucatelli - Don Bosco mostra "Ma lui non vuole che se ne parli". La testimonianza dei Giusti fra le Nazioni, speranza per l'oggi a cura del Circolo Culturale "Colsalvatico".



