Presentato cortometraggio 'Le Ali Invisibili' sul tema autismo

È stato presentato nella Sala Consiliare del comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il cortometraggio "Le ali invisibili".

Con questo short film, prodotto dall'Accademia Aifas, il Piceno torna ad essere affascinante set di una nuova produzione cinematografica. All'incontro con i media erano presenti, tra gli altri, il sindaco di San Benedetto del Tronto, Antonio Spazzafumo, il regista Marco Trionfante, Lorenzo Flaherty, Nicolò Scarnato (l'attore protagonista).

"Le Ali Invisibili" è un cortometraggio intenso e coinvolgente che affronta il tema dell'autismo con uno sguardo autentico e toccante. La storia segue il percorso di Alessio (Niccolò Scarnato), un giovane con autismo che interpreta se stesso, portando sullo schermo tutta la forza, la sensibilità e la verità della sua esperienza personale. Niccolò diventa il cuore pulsante della narrazione, offrendo uno spaccato di vita reale, lontano da ogni stereotipo.

Il film si presenta non solo come un'opera cinematografica, ma come un invito a guardare oltre le apparenze, a scoprire e valorizzare l'essenza di chi vive una condizione speciale con straordinaria forza e umanità. "Le ali Invisibili" è un viaggio di crescita e consapevolezza che unisce arte, verità e inclusione, con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico e nel contempo promuovere una riflessione sul tema dell'autismo. Il cortometraggio è impreziosito da una struggente canzone firmata da Gianna Nannini.

La sceneggiatura del film è curata da Marco Trionfante e Giulio Troli (collaborazione con Matteo Garrone nei film Pinocchio e Dogman), con la preziosa partecipazione degli allievi del Liceo Rosetti di San Benedetto del Tronto e del Liceo Licini-Orsini di Ascoli Piceno. Nel cast figura Lorenzo Flaherty, protagonista in fiction di successo come Ris e Distretto di Polizia, insieme a lui un cast formato quasi esclusivamente da allievi dell'Accademia Aifas. Le riprese sono state realizzate tra Offida e San Benedetto del Tronto, due set naturali e ricchi di storia. Il film vede anche la partecipazione di talentuosi allievi dell'Accademia Aifas di San Benedetto del Tronto, a dimostrazione del forte impegno della produzione nella valorizzazione dei talenti locali. "Il corto - ha spiegato Trionfante - vuole rappresentare un invito ad interrogarsi sul proprio modo di vedere e comprendere il prossimo. Il film seguirà un percorso festivaliero nazionale e internazionale con l'intento di sensibilizzare il pubblico sulla realtà dell'autismo e sui pregiudizi che lo circondano".



