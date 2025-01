Recuperato il peschereccio affondato a San Benedetto del Tronto

Sono in corso le operazioni di recupero del motopesca San Gerardo affondato la notte del 20 gennaio nei pressi dell'imboccatura del porto di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Le attività, delicate a causa delle condizioni meteo avverse, sono condotte da personale specializzato in lavori marittimi sotto la supervisione del personale della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto. Il motopesca è stato messo in sicurezza e si sta procedendo all'alaggio.

L'imbarcazione era affondata poco dopo mezzanotte mentre era in uscita dal porto sambenedettese per riprendere le attività di pesca. Per cause in corso di accertamento (l'ipotesi prevalente è quella di una manovra errata) il San Gerardo ha urtato uno scoglio, danneggiando lo scafo. Ha imbarcato acqua, finendo per affondare nel basso fondale. Illesi i tre membri dell'equipaggio; solo il comandante è finito per pochi istanti in acqua e, come i due marinai che erano a bordo, è stato recuperato da un altro peschereccio della flotta sambenedettese.





