Giorno Memoria: Silvetti, 'Contrastare la discriminazione'

"Il Giorno della Memoria, che ricorre lunedì 27 gennaio, dev'essere onorato e trasmesso idealmente alle nuove generazioni, affinché acquisiscano consapevolezza e siano capaci di riconoscere e contrastare ogni forma di discriminazione e intolleranza". Lo dichiara Daniele Silvetti, sindaco di Ancona e vice presidente vicario dell'Anci.



"Organizzare iniziative in tutti i Comuni legate al Giorno della Memoria, come momento autentico di armonia sociale e di civismo - sottolinea Silvetti - è un nostro dovere, nel ricordo di quanto è accaduto con le persecuzioni della Comunità ebraica italiana e, in generale, degli ebrei".

"Questa ricorrenza, istituita con una legge del Parlamento nello stesso giorno indicato dalle Nazioni Unite a livello internazionale, sarà celebrata nelle piazze dei Comuni italiani con spirito democratico, lontano da ogni strumentalizzazione politica, con l'impegno di costruire e mantenere comunità unite e solidali, e un futuro basato sul rispetto reciproco".



