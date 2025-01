Edilart Marche e Cedam, la ricetta per la sicurezza nei cantieri

Quinto appuntamento del progetto "Nuovi scenari per la Sicurezza nei cantieri edili" di Edilart Marche, Comitato Paritetico territoriale e Scuola Edile delle Marche con un pubblico attento alle ultime novità del settore illustrate nel seminario formativo di titolari di imprese edili e lavoratori.

Al centro degli incontri il tema della salute e della sicurezza nel settore edile da sviluppare in maniera itinerante in tutte le province marchigiane e realizzati in collaborazione con Regione Marche, Inail e soprattutto la Cedam, Cassa Edile dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa delle Marche.

"Abbiamo iniziato ad organizzare questi incontri per essere presenti nei territori con i temi della salute e dell'intelligenza artificiale per contribuire alla crescita della cultura nei nuovi scenari della sicurezza nei cantieri e per essere vicino alle imprese e ai lavoratori iscritti alla Cedam e all'Edilart" - ha detto Alessandro Migliore, Coordinatore di Edilart Marche introducendo l'incontro. "Credo che, visti gli importanti risultati in termini di partecipazione in tutto il territorio, continueremo ad organizzare in maniera itinerante momenti formativi per la crescita dei nostri iscritti" - ha anticipato. Come per gli altri eventi sono stati scelti relatori di spicco che contribuiscono attivamente alla sicurezza di tutti coloro che operano quotidianamente nei cantieri edili. "La grande partecipazione avuta ai seminari conferma il grande interesse su questo tema che deve diventare sempre più centrale nel mondo del lavoro - ha aggiunto Filomena Palumbo, Vicepresidente di Edilart Marche - e noi come Edilart insieme alla Cedam lo mettiamo come obiettivo primario delle nostre attività".

Il lavoro impostato nell'evento di Fano dal Prof. Emanuele Frontoni e dell'Innovation Manager Matteo Petrini è propedeutico a fare cultura nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale, un mondo che oggi appare lontano ma che, tramite esempi di praticità quotidiana di applicazione al settore edile, inizia ad entrare nella consapevolezza degli operatori. L'introduzione è stata curata dal Dott. Antonio Crespi dell'Ast di Pesaro e Urbino il quale, oltre a illustrare le normative vigenti relative alla sicurezza nei cantieri e al loro obbligatorio rispetto ha sottolineato che esse "contribuiscono decisamente a far sì che nessuno rischi la propria vita nell'esercizio della propria professione".

Fondamentale per il raggiungimento di questi obiettivi e il lavoro di squadra tra enti, associazioni e imprese. "Il seminario ha evidenziato che l'innovazione deve rappresentare un valore aggiunto per garantire adeguate tutele a chi opera in cantiere" - ha concluso Marco Falcioni, Direttore della Cedam.

"Come Cedam ed Edilart stiamo lavorando alla realizzazione di un progetto incentrato all'utilizzo di moderne ed innovative tecnologie per garantire la sicurezza dei lavoratori delle imprese nostre iscritte magari da inserire prossimamente nelle prestazioni. Le parti sociali dell'Artigianato hanno sposato a pieno questa necessità ed insieme a quella della lingua italiana per stranieri saranno i nostri obiettivi primari per i prossimi anni - ha concluso. Tutte le informazioni sul progetto e le prossime date dei seminari formativi sono reperibili sul sito www.edilartmarche.it



