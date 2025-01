Castelli presenta il libro 'Mediae Terrae' sul sisma

Si terrà domenica 26 gennaio, alle ore 11, presso la Sala Kursaal di Grottammare la presentazione del volume "Mediae Terrae. Dopo il terremoto: la rinascita dell'Italia centrale oltre la fragilità del territorio". L'evento vedrà la partecipazione dell'autore, Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, e dei sindaci del territorio, che porteranno testimonianze sull'opera di ricostruzione e sviluppo in corso nelle loro comunità. La presentazione sarà moderata dal giornalista Simone Incicco.

Il libro "Mediae Terrae" raccoglie l'esperienza maturata dal commissario Castelli nei territori colpiti dal sisma e presenta il progetto "Laboratorio Appennino centrale", un modello di rinascita e sviluppo sostenibile avviato nel cratere sismico.

"Non si tratta solo di ricostruire edifici - ha spiegato Castelli - ma di riparare il tessuto economico e sociale, contrastando lo spopolamento e restituendo un futuro di crescita alle comunità dell'Appennino centrale".



