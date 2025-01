Caro bollette: continua la raccolta firme del centrodestra

Continua la raccolta firma del centrodestra pesarese contro l'aumento dei costi delle bollette dell'acqua e delle tasse comunali approvate dall'amministrazione, che in pochi giorni ha già superato le 600 sottoscrizioni. Questo weekend infatti si terranno altri due appuntamenti con dei banchetti informativi dove poter firmare per sostenere l'iniziativa e potersi confrontare con i consiglieri comunali di centrodestra. Le date in programma sono quelle di sabato 25 gennaio dalle 9:30 alle 12:30 in via Branca (vicino alle Poste) e di domenica 26 dalle 9:30 alle 12:30 in piazzale Collenuccio.



