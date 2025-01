Procuratore generale, reati Marche tornano a livelli pre-Covid

Nelle Marche "sta finendo definitivamente l'effetto Covid e si sta ritornando alle statistiche pre-epidemia". Così il procuratore generale della Repubblica della Corte d'appello di Ancona Roberto Rossi che dà conto di un aumento seppure "leggero" dei fascicoli in entrata nelle procure marchigiane che stanno raggiungendo i livelli del 2019 dopo i lock down e le limitazioni di movimento che avevano in qualche misura contenuto anche i fenomeni criminali. Le statistiche, che verranno presentate all'apertura dell'Anno giudiziario marchigiano, sabato prossimo alla Mole Vanvitelliana di Ancona, danno conto di un aumento dei femminicidi e, in generale, delle violenze di genere (atti persecutori, maltrattamenti e aggressioni") e di un lieve calo invece delle violenze sessuali.

Al di là dell'emergenza violenza di genere, secondo il procuratore generale Rossi, la "situazione regionale non è drammatica, non ci sono picchi particolari di fenomeni criminali o zone off-limit", neanche per quanto riguarda furti o rapine.

"Il controllo del territorio, la sorveglianza messa in atto dalle forze di polizia - sottolinea il pg Rossi - non consentono fenomeni straordinari di criminalità. La vera emergenza sono i femminicidi per i quali la prevenzione è un più fatto culturale che di forze di polizia".



