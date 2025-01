La stradale in aula presenta il progetto "bici-scuola"

Pedalare in sicurezza.

E' il filo conduttore del progetto "bici-scuola" presentato dalla polizia stradale di Fermo ai bambini delle classi primarie della scuola "Rita Levi Montalcini" di Porto Sant'Elpidio (Fermo). Il progetto educativo è nato in collaborazione col Giro d'Italia, al fine di educare i piccoli studenti all'uso consapevole della bicicletta. Il progetto ha offerto la possibilità di partecipare ad una "lezione speciale" tenuta da personale dai poliziotti, per avvicinare i bambini all'uso della bicicletta ed alla mobilità sostenibile, al rispetto dell'ambiente ed ai temi della sicurezza e dell'educazione stradale. Accompagnato dalla visione di filmati e slide, l'incontro ha permesso agli alunni di acquisire importanti informazioni sull'uso della bicicletta, sull'equipaggiamento necessario e sulle prescrizioni di sicurezza, per imparare a contrastare tutti quei comportamenti che potrebbero essere dannosi per la loro sicurezza.

Al termine della lezione i bambini hanno potuto interagire direttamente con il personale della polizia stradale che, per l'occasione, ha mostrato l'auto di servizio e le sue principali dotazioni utilizzate durante i quotidiani servizi di vigilanza stradale.



