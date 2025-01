Giovane romeno senza documenti finisce in carcere

La volante della Polizia di Stato durante il quotidiano servizio di pattugliamento e controllo del territorio in corso Garibaldi ha notato un uomo, intento a disturbare i cittadini che in quel momento stavano camminando lungo il corso principale. I poliziotti lo hanno fermato. Ma alla richiesta dei documenti l'uomo ha risposto di non averli perchè gli erano stati rubati e di non essere del luogo. Una versione che non ha trovato riscontri. Condotto presso la Questura i poliziotti lo hanno identificato come un cittadino romeno, 30 anni, sul quale pesavano numerosi precedenti e pregiudizi di Polizia. Non solo, su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso solo pochi giorni fa dal Tribunale de L'Aquila: l'uomo doveva espiare 3 anni di reclusione per reati contro la persona e inerenti le sostanze stupefacenti. Dopo aver concluso gli accertamenti di rito l'uomo è stato condotto dai poliziotti presso il carcere di Montacuto dove dovrà espiare la sua pena fino al 2028.



