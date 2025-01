Due palestre a Riad, per Panatta una commessa da 2,6 milioni

Ben 27 container di attrezzature per bodybuilding e fitness. Dalle Marche all'Arabia Saudita, commessa per la Panatta, l'azienda di Apiro (Macerata) con circa 210 dipendenti, leader mondiale del settore, che si appresta ad allestire due palestre gemelle da 11mila metri quadrati che sorgeranno nei pressi di Riad: Una commessa da 2,6 milioni di euro.

"È l'ordine più grande della nostra storia", commenta Edoardo Panatta, figlio del fondatore Rudi. La notizia è stata ufficializzata ieri nella sede di Panatta in occasione di un incontro di buyers internazionali, arrivati nelle Marche da sei Paesi: Usa, Messico, Emirati, Qatar, Bulgaria e Malta.

"L'azienda - aggiunge Chiara Galli, marketing manager del gruppo - ha raggiunto più del 85% del fatturato a livello internazionale e siamo veramente orgogliosi di questo".

Come testimonia il ceo di JCV Fitness in Messico, Jorge Cardenas, che possiede tre palestre attrezzate prevalentemente con macchinari Panatta. "Per me, sono le migliori al mondo. Sono qui per provarne di nuove e vedere quali aggiungere ai miei centri". Anche Efrem Karem, in procinto di aprire una palestra a New York, ha ribadito l'esclusività delle attrezzature Panatta: "vogliamo creare un centro di allenamento di alto livello con tecnologia integrata, destinato ad atleti d'élite e celebrità.

Le attrezzature Panatta sono le più innovative e intuitive al mondo".



