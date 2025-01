Data zero Fiorella Sinfonica-Live con Orchestra a Civitanova

Una data zero di "Fiorella Sinfonica-Live con Orchestra" al Teatro Rossini di Civitanova Marche (Macerata) la sera del 30 marzo (alle 21.15).

Toccherà dunque le Marche l'emozionante tour di Fiorella Mannoia, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Oyà, che torna in primavera con un fitto calendario di concerti dopo il successo nel 2024 e i sold out per le esibizioni della cantante.

Gli appuntamenti con Fiorella Mannoia non finiscono qui: l'artista ha infatti annunciato il ritorno nella propria città il prossimo 3 e 4 giugno con "Semplicemente Fiorella" alle Terme di Caracalla di Roma a un anno esatto dai due concerti-evento del 2024, ricchissimi di tanti ospiti eccezionali e amici che si alterneranno sul palco, con duetti inediti e performance irripetibili che offriranno, in un'atmosfera unica, un'esperienza preziosa e indimenticabile.

Accompagnata dall'Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal Maestri Rocco De Bernardis, Fiorella Mannoia ripercorre in scaletta i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature, ma nella set list non mancano anche brani più recenti come Disobbedire, il singolo che dà il titolo al nuovo album uscito lo scorso 29 novembre (Oyà/Columbia Records/Sony Music). Un disco racchiude 9 canzoni - alcune delle quali firmate da Fiorella in prima persona - che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia, e in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale.



