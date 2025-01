Consiglio comunale, l'attività 2024 in cifre

Il report dell'attività 2024 presentato oggi dal presidente del Consiglio comunale di Ancona, con il vicepresidente Francesco Rubini Filogna presenti il capogruppo di Fdi, Iacopo Toccelli e il consigliere Daniele Giachi della Civica Ancona, indica che dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 si sono svolte 24 sedute dell'assise, di cui 23 consigli ordinari e uno straordinario monotematico su "sistema sanitario e strutture sanitarie".

Per quanto riguarda l'attività: 46 proposte di deliberazione della giunta approvate in consiglio comunale; 44 mozioni e odg votati in consiglio comunale, di cui: 27 presentati da consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza (di cui 12 approvati e 15 non approvati); 17 presentati da consiglieri appartenenti ai gruppi di maggioranza (tutte approvate) 34 mozioni ancora da trattare in consiglio comunale (di cui 27 presentate da consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza e 7 presentate da consiglieri appartenenti ai gruppi di maggioranza); 243 interrogazioni urgenti a cui è stata data risposta in consiglio comunale; 14 interrogazioni a risposta orale a cui è stata data risposta in consiglio comunale 1 interrogazione a risposta orale a cui non è stata data ancora risposta in consiglio comunale.

In totale le commissioni si sono riunite 108 volte, di cui 1° commissione consiliare (affari istituzionali, rapporti regione, partecipazione democratica, sicurezza urbana, polizia locale e comunicazione - presidente: Annalisa Pini): 16 2° commissione consiliare (urbanistica, edilizia residenziale pubblica, patrimonio, impianti sportivi, decoro urbano, verde pubblico e borghi - presidente: Carla Mazzanti): 21 3° commissione consiliare (porto, ambiente, ciclo rifiuti, trasporti, mobilità e lavori pubblici - presidente: Arnaldo Ippoliti): 17 della 4° commissione consiliare (servizi sociali e socio-sanitari, edilizia sanitaria, volontariato civico e terzo settore, politiche dell'integrazione e pari opportunità - presidente: Maria Grazia De Angelis): 11 della 5° commissione consiliare (pubblica istruzione e disabilità nei servizi educativi, politiche comunitarie, famiglia, sport, tutela dei consumatori e tutela degli animali - presidente: Silvia Fattorini): 10 della 6° commissione consiliare (cultura, turismo, politiche giovanili, grandi eventi, teatri ed università - presidente: Angelica Lupacchini): 7 della 7° commissione consiliare (bilancio, programmazione, personale, controllo di gestione, Ancona entrate ed apparato comunale - presidente: Vincenzo Rossi): 21 della 8° commissione consiliare (attività economiche e mercati, centro storico, sviluppo imprenditoriale, start up ed economia della notte - presidente: Daniele Giachi): 5. Sono state 20 le commissioni consiliari richieste dalla maggioranza aventi ad oggetto questioni che non costituivano argomenti da votare. 18 commissioni consiliari richieste dalla minoranza aventi ad oggetto questioni che non costituivano argomenti da votare.

Il Consiglio comunale di Ancona è formato da 32 consiglieri, organizzati in 13 gruppi consiliari. Esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e adotta una serie di atti fondamentali, come gli statuti, i regolamenti, il bilancio, i piani e i programmi di carattere finanziario e territoriale urbanistico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA