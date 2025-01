Biancani, Vimini, Perugini: "VolontarX deve continuare"

"VolontarX, il progetto nato con Pesaro2024 deve continuare" questa la missione che si sono posti il sindaco Andrea Biancani, il vicesindaco, Daniele Vimini e l'allora coordinatore del progetto, Marco Perugini per "non disperdere questo prezioso patrimonio, che crea partecipazione, consapevolezza e responsabilizza i cittadini" che ha visto insieme "circa 500 volontari per sostenere l'anno da capitale italiana della cultura".

"Un mosaico che ha contribuito alla riuscita di quest'anno perché ogni grande risultato parte dal coinvolgimento dei cittadini - dicono gli amministratori - hanno svolto un grande lavoro, contribuendo ad accrescere la già ricca rete di persone che si mettono a disposizione della comunità - aggiungono - siamo sicuri verrà preso da esempio anche dalle realtà che, dopo di noi, sono e saranno capitale italiana della cultura".



