Rinviata a maggio l'udienza Gup di Vicenza sui falsi vaccini

Verranno discussi il 13 maggio prossimo davanti al Gup di Vicenza, salvo sorprese, le posizioni dei 25 indagati nella maxi inchiesta della Procura sulle false vaccinazioni Covid-19 per ottenere il Green pass. Le accuse a vario titolo sono di falso ideologico, corruzione e peculato.

Tra gli imputati ci sono i nomi dell'ex tennista Camila Giorgi, che ha chiesto un rito abbreviato, e la cantante Francesca Calearo "Madame", per la quale la difesa non chiederà riti alternativi ma il dibattimento in aula.

Tutto ruota attorno alla dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, principale indagata, che avrebbe falsificato le vaccinazioni rilasciando poi i pass. Un'indagine nata nel 2021 e seguita dalla Squadra mobile di Vicenza dopo una segnalazione dell'Ulss 8 Berica, che aveva notato alcune anomalie sui quantitativi di fiale ottenuti dal medico.



