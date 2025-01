Nasconde cocaina rosa, Mdma e hashish. Segnalato al Prefetto

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri di Fabriano hanno notato in quel centro un ventenne che alla vista dell'autovettura di servizio ha iniziato a manifestare un atteggiamento sospetto, allungando il passo come per volersi allontanare repentinamente.



Il giovane, originario dell'est Europa, è stato fermato e perquisito, e trovato in possesso di 1 gr di cocaina rosa, 1 gr di hashish e 3 gr di Mdma. Il giovane, senza precedenti penali, è stato segnalato al Prefetto quale assuntore, mentre lo stupefacente è stato sequestrato e affidato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (Lass) del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona per gli accertamenti qualitativi. Sono in corso approfondimenti dei militari dell'Arma per ricostruire i canali di approvvigionamento in particolare della cocaina rosa (detta anche tusi), una miscela di diverse sostanze sintetiche in rapida diffusione tra i giovani e che può avere effetti devastanti sul cervello umano.



