Clementoni e Dolfin nasce l'Uovo di Pasqua Crazy Chic

Dall'incontro tra la Clementoni di Recanati (Macerata) e l'eccellenza del mondo dolciario italiano Dolfin, siciliana, nasce l'iniziativa dell'Uovo di Pasqua Crazy Chic: un prodotto che unisce la magia della Pasqua, il valore creativo del gioco e la dolcezza del cioccolato. La qualità del cioccolato, infatti, si sposa con un'esperienza pensata per divertire, ispirare e stimolare la creatività, grazie all'universo Crazy Chic, la linea di giocattoli creativi firmata Clementoni.

"Dolfin porta in questa unione l'arte del cioccolato, fatta di ingredienti selezionati, passione ed esperienza, allo stesso modo noi di Clementoni intendiamo contribuire con il valore del gioco creativo, un mondo di libertà, espressività e bellezza.

Con la linea Crazy Chic vogliamo portare tutto questo anche nella tradizione pasquale, trasformando un momento speciale in un'occasione di gioco e scoperta", commenta Guido Sciascia, Chief Marketing and R&D Officer di Clementoni.

"Crediamo che la collaborazione con Clementoni attraverso il Brand Crazy Chic possa portare un "soffio" di novità nella ricorrenza Pasquale, ed in particolare nella collezione delle Uova Dolfin '25. Il nostro obiettivo principale è stato quello di innovare, donando alle famiglie magici momenti di felicità", le parole di Manuel Lucchetti, Direttore Commerciale Dolfin.





