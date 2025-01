Aziende marchigiane al Sigep di Rimini con prodotti locali

Al 46° Salone dedicato alla community del Foodservice in svolgimento alla Fiera di Rimini è grande l'attenzione verso le attività marchigiane, che dal 18 gennaio a domani espongono le proprie produzioni allo stand di Regione Marche e LINFA (Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche). Presenti Delizie dal Cuore d'Italia; Filotea Pasta; Kalipè; Molino Agostini; Quacquarini Dolciaria.



"È un'edizione importante - le parole di Paolo Capponi, Responsabile Export Confartigianato -, che ha visto coinvolti 1.300 brand espositori e oltre 520 top buyer accreditati, provenienti da 79 Nazioni. Il Sigep World si conferma essere un ottimo spazio per incontrare potenziali clienti internazionali, tanto che il Salone è ormai diventato uno dei luoghi privilegiati in Italia per mettere in mostra le nostre eccellenze Made in Italy. Ringrazio le nostre imprese per la loro presenza, Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche che continuano nel loro sostegno all'internazionalizzazione delle realtà produttive e Linfa per l'ottima organizzazione".

"Il Sigep 2025 è stata un'esperienza positiva - il bilancio di Barbara Mochi, presidente Confartigianato Marche Agroalimentare -, con ottimi riscontri sia in termini di contatti con l'utenza italiana che con buyer internazionali. Il pubblico è alla ricerca di prodotti di qualità, territoriali e anche di nicchia e devo dire che le Marche sono gettonatissime sotto questo aspetto. La nostra presenza al SIGEP è quindi importante e lavoreremo già da subito per creare una rete di MPI desiderose di partecipare anche all'edizione 2026 di questo evento".



