Ritrovato un ordigno bellico al Porto di Ancona

Ritrovamento di un ordigno bellico, risalente alla Grande Guerra, nei pressi del cantiere di Fincantieri al porto di Ancona. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia di Stato e il 118. Il ritrovamento è avvenuto durante gli scavi per la linea elettrica. Scattato l'allarme la zona è stata transennata per impedire l'accesso.

L'ordino bellico è stato trovato durante i lavori in zona porto, all'altezza dell'Arco Traiano, dal personale di una ditta di costruzioni che sta procedendo ai lavori per l'installazione dell'illuminazione pedonale. Si tratta di un'ogiva di ferro interrata di grosse dimensioni. Gli artificeri della polizia di Stato di Ancona hanno confermato la natura dell'ordigno. Sarà ora la prefettura dorica, non appena ricevera' il rapporto degli artificieri, ad avviare le procedure per la sua rimozione da parte dell'esercito. Interdetta l'area per un raggio di 20 metri e l'accesso ai cittadini all'area dell'Arco di Traiano.

