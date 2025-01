Museo Officine Benelli compie 25 anni con record di visitatori

Il museo Officine Benelli di Pesaro compie 25 anni e festeggia questo anniversario con un record di presenze, grazie anche all'anno di Pesaro capitale italiana della cultura che si è appena concluso, e un ricco programma di eventi per il 2025. Sono stati infatti oltre 8.000 i visitatori nel 2024 (un incremento del 60% rispetto al 2023), di questi circa il 30% rappresentato da turisti stranieri provenienti da tutto il mondo. Da questi numeri sono escluse le centinaia di studenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado e tutti coloro che hanno avuto la possibilità di visitare il Museo Benelli durante eventi e manifestazioni speciali. L'obiettivo è quello di replicare questi numeri grazie alle iniziative in programma nel 2025.

Spiccano tra queste il Benelli Week, che quest'anno si terrà dal 15 al 21 settembre. Così come l'Eden Rock, una manifestazione pensata per le moto degli anni '70 e '80, che si terrà il 6 aprile e il Motoraduno del Mare, in programma il 5 e 6 luglio.

Previste anche delle novità come l'evento "In moto nelle Marche" il 28 e 29 giugno, per le moto storiche, così come Epoca, il 6 settembre, che consiste nel provare un circuito realizzato tre anni fa, dedicato non solo a piloti esperti di motocross ma anche ai più piccoli.

"Siamo davvero orgogliosi dei risultati raggiunti - dice il direttore del museo, Paolo Marchinelli - il museo con le sue 200 motociclette della storia Benelli e MotoBI è diventato un punto di riferimento per i motociclisti".



