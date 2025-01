Martedì 21 gennaio dalle ore 17.30 presso il Centro Visite del Parco del Conero in via Peschiera 30 a Sirolo si terrà il 2' incontro del 2' ciclo formativo nell'ambito del progetto Seeds&Bees, sostenuto da Fondazione Cariverona attraverso il bando Habitat realizzato dall'Ente Parco del Conero in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, Orto Botanico Selva di Gallignano, l'Istituto di Istruzione Superiore Vanvitelli Stracca Angelini, l'Associazione Arci ProPolis Aps, Clorofilla. Il titolo del corso di formazione è: "Miscugli di specie spontanee utili agli impollinatori: offerta del mercato ed autoproduzione".

A partire da un'analisi delle specie ammesse nell'Ecoschema 5 si prenderanno in considerazione esempi pratici per migliorare gli habitat degli impollinatori nei nostri ambienti agricoli. La lezione sarà tenuta dalla dott.ssa Lara Lucchetti, Botanica dell'Università Politecnica delle Marche.

Si potrà seguire l'incontro formativo sia in presenza che in videoconferenza richiedendo la partecipazione inviando una mail a ufficiocultura@parcodelconero.eu. Il progetto Seeds&Bees è destinato ad incrementare e migliorare gli habitat per gli impollinatori e la biodiversità attraverso la selezione di semi di piante autoctone. L'evento segue quelli già organizzati presso il Centro Visite del Parco, l'Orto Botanico della Selva di Gallignano e alla Casa delle Culture di Ancona ed è aperto alla partecipazione di tutti coloro che sono interessati alla tematica della tutela della biodiversità nel Parco del Conero, in particolare gli agricoltori. Il progetto Seeds&Bees è coerente sia con gli obiettivi strategici dell'Agenda 2030 dell'Onu Life on Land che a livello nazionale e regionale per quanto concerne il PSR.



