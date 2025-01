Acquaroli, 'Atim? Mi sembra più che altro polemica politica'

"Io ieri sera ero a vedere la Lube e non ho guardato la tv". A margine della presentazione in Regione della squadra di basket in carrozzina Asd Santo Stefano, il presidente Francesco Acquaroli ha risposto ai cronisti che chiedevano del servizio "Let's Marche" dedicato all'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (Atim) andato in onda ieri sera su Report dopo le polemiche sollevate anche dalle opposizioni in merito alla gestione, alle spese e agli affidamenti dell'agenzia regionale.

Sull'ex dg Marco Bruschini, che da qualche mese ha lasciato l'incarico all'Atim per un ruolo al ministero dell'Agricoltura per promuovere i prodotti italiani, Acquaroli ha tagliato corto: "Atim ha avuto un interpello di natura pubblica per sostituire Bruschini dopo che ha ricoperto un nuovo incarico. I numeri parlano in maniera molto chiara, - ha proseguito il presidente in merito all'attività di promozione turistica -: un milione in più di presenze annue e strutturalmente ha anche tanta capacità di accedere a mercati internazionali. Tutto questo in linea con gli investimenti che si facevano precedentemente". "A me - ha concluso - sembra molto sinceramente più che altro una polemica di natura politica".



