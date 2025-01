A14: tamponamento in galleria Montesecco, 4 km di coda, Due feriti, uno grave

ANCONA, 20 GEN - Poco prima delle 13 sulla autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Grottammare in direzione Ancona, precedentemente chiuso a causa di un incidente, ora risolto, avvenuto al km 302,700, all'interno della Galleria Montesecco. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Attualmente, si registrano 5 km di coda in direzione Ancona e si viaggia su tutte le corsie disponibili.

Il tratto della A14 Bologna-Taranto, compreso tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, in direzione Ancona era stato chiuso per un tamponamento all'interno della galleria Montesecco avvenuto alle 11:45. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.

Attualmente, all'interno del tratto chiuso si registrano 4 km di coda in direzione Ancona e si registra 1km di coda all'uscita obbligatoria di San Benedetto del Tronto.

Gli utenti diretti verso Ancona e provenienti da Taranto devono uscire a San Benedetto del Tronto, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 a Grottammare.

L'incidente è avvenuto tra un'auto e un camion. La vettura è finita sotto il mezzo pesante. All'interno moglie e marito. La donna è stata portata in codice giallo all'ospedale San Benedetto, mentre il marito è stato portato ad Ancona in ambulanza, le sue condizioni sarebbero gravissime.



