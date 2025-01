Morto a 75 anni ad Ancona il fotografo Ivo Giannoni

E' morto ad Ancona, a 75 anni, Ivo Giannoni fotografo garbato dall'animo gentile, sempre presente a eventi e manifestazioni per immortalare momenti con la sua reflex. Tanti i messaggi di cordoglio sui social per la scomparsa di Giannoni che collaborava con Presenza, quindicinale dell'Arcidiocesi di Ancona-Osimo ed era fotografo ufficiale dell'Accademia dello stoccafisso all'Anconetana. Domani, 20 gennaio, ad Ancona i funerali alle 15 nella parrocchia San Gaspare del Bufalo a Brecce Bianche.

Tra i post che esprimono dolore per la morte del 75enne la redazione di Presenza, per voce del direttore Marino Cesaroni, "addolorata per la perdita del Caro Ivo Giannoni, da molti anni fotografo ufficiale del periodico, sempre presente anche nelle varie cerimonie religiose e laiche che si svolgevano nel territorio diocesano. La foto che pubblichiamo - scrive in un post corredato dall'immagine - lo ritrae a lavoro nella Messa conclusiva, del XXV Congresso Eucaristico Nazionale, presieduta dal Papa Benedetto XVI.

"La notizia mi rattrista tanto - commenta l'Arcivescovo monsignor Angelo Spina - Una persona speciale e sempre disponibile. Lo ricordo nella preghiera". "Mi addolora molto - afferma il caardinale Edoardo Menichelli, già arcivescovo di Ancona-Osimo. La preghiera per lui è compito di gratitudine. Lo farò nella Messa delle 18.00". "Al di là del rapporto professionale - aggiunge Cesaroni - mi legava ad Ivo una profonda amicizia che si è andata consolidando in 18 anni di stretta collaborazione. Per la mia famiglia era uno di casa ed ha partecipato ai momenti di festa come uno dei primi invitati".

"Ciao Ivo. Grazie davvero per il tuo garbo professionale. - scrive il sindaco di Ancona Daniele Silvetti - Hai svolto il tuo ruolo di fotografo con grande rispetto e con un certo coinvolgimento personale. Tu che eri diventato anconetano e che mi chiedevi della Città e dell'Ancona Calcio.. sei sempre stato dietro le quinte, nell'ombra.. pronto a cogliere il momento giusto con la tua reflex nei momenti istituzionali e non ..

Grazie di cuore".



