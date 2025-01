Controlli dinamici della polizia ad Ancona, una denuncia

Identificate 73 persone di cui 17 con precedenti penali e un 40enne italiano denunciato in quanto trovato ad Ancona nonostante fosse gravato dall'ottobre scorso di una misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal territorio comunale emesso dal questore. Sono i numeri dell'ennesimo controllo dinamico del territorio messo in atto ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato, in particolare nel centro di Ancona, su disposizione del questore Cesare Capocasa d'intesa con il prefetto Maurizio Valiante.

I controlli, volti a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, si sono svolti con pattuglie di poliziotti appiedate, nelle strade principale e piazze del centro cittadino maggiormente interessate dall'aggregazione di gruppi di ragazzi ed in prossimità delle principali fermate degli autobus di linea urbana che dalla periferia giungono nel centro città. Verifiche che, ricorda la Questura, "consentono inoltre di realizzare un attento monitoraggio volto a prevenire episodi di inciviltà o di illegalità".



