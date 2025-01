Auto si schianta contro guardrail, un morto nel Maceratese

Incidente stradale mortale nel primo pomeriggio sulla Ss 77 Val di Chienti nel Comune di Serrapetrona (Macerata) nei pressi dell'uscita verso Caccamo in direzione Civitanova Marche al km 60+400. Deceduto il conducente della vettura, una Renault Megane, e due altre persone che viaggiavano sull'auto sono rimaste ferite e trasportate dal 118 all'ospedale regionale di Torrette. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Al momento è in fase di completamento la rimozione del mezzo incidentato.

La vittima secondo le prime informazione, l'auto sarebbe finita autonomamente contro il guardrail intorno alle 14.30; la vittima sarebbe un uomo sulla cinquantina, originario del Nord Italia come gli altri passeggeri. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i carabinieri, personale Anas e i vigili del fuoco. Chiusa per il momento l'uscita dalla Ss77 di Caccamo, direzione mare.



