Pregiudicati e droga nel locale, il questore lo chiude

Il questore di Fermo, Luigi Di Clemente, ha disposto la sospensione temporanea della licenza a un bar di Fermo, disponendo la chiusura del locale per 10 giorni. Il provvedimento è stato notificato al titolare nel pomeriggio di ieri. I controlli svolti dalle forze dell'ordine disposti in sede di comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Fermo, Edoardo D'Alascio, hanno portato all'identificazione, all'interno del locale, di pregiudicati, alcuni dei quali pericolosi per la sicurezza pubblica. Nello specifico, i controlli serali hanno permesso di riscontrare la presenza di persone dedite al consumo di stupefacenti, anche all'interno del locale. Sono anche stati identificati e sanzionati per detenzione di sostanza stupefacente alcuni avventori del locale, segnalati dall'unità cinofila della guardia di finanza di Fermo. Il questore ha disposto la chiusura del locale, a causa della continua frequentazione da parte di soggetti con precedenti penali e di polizia, sia per le consumazioni, sia per giocare con le slot machine.



