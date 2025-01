A Pesaro l'omaggio a 300 nuovi cittadini italiani

La città di Pesaro abbraccia 300 nuovi cittadini italiani che hanno acquisito la cittadinanza nel 2024. Oggi si è svolta la consegna degli attestati e di una copia della Costituzione a 16 di loro. Si tratta del primo dei quattro appuntamenti previsti ogni anno per il conferimento del riconoscimento. Dei 300 nuovi cittadini sono 219 i maggiorenni che hanno acquistato la cittadinanza italiana per concessione ministeriale in quanto residenti di lungo periodo in Italia (4 anni per i cittadini comunitari / 10 anni per i cittadini extracomunitari) oppure in quanto coniugati con un cittadino italiano; 61 i minorenni che hanno avuto la cittadinanza italiana in quanto conviventi con genitori che hanno ottenuto la cittadinanza italiana; 20 neo-maggiorenni che hanno acquistato la cittadinanza italiana per essere nati in Italia e vissuti in Italia fino alla maggiore età.



