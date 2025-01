Surprize 6, la natura della cultura: al via la mostra

Al via la mostra premio "Surprize 6, la natura della cultura" presso le sale del castellare di Palazzo Ducale a Urbino, che sarà visitabile fino al 5 marzo e che racconta lo sguardo sul presente e le sue contraddizioni, con l'interpretazione di 38 artiste e artisti dell'accademia Belle Arti di Urbino e il dipartimento di pittura della facoltà di arte dell'Università Jan Długosz di Częstochowa (Polonia), ospite della sesta edizione.L'esposizione, con la curatela di Federica Facchini e Chiara Pirozzi, offre uno spaccato del percorso di alta formazione artistica che caratterizza L'opera che ha più sorpreso la giuria di Surprize 6 è stata "Sono e Voglio" dell'artista Alessandro Olivetti. Una menzione speciale è stata fatta poi per l'opera "Stranfiero" dell'artista Eugenio Toscano. In occasione del finissage della mostra sarà inoltre presentato il catalogo a cura di Emanuele Bertoni e Giada Gaia Trudu, edito da Arti Grafiche della Torre.



