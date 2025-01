Storie di cucina marchigiana, progetto di Linfa e Gambero Rosso

Torna l'appuntamento con la serie realizzata da Linfa con Gambero Rosso "Storie di Cucina Marchigiana". La serie si propone di celebrare la ricchezza enogastronomica delle Marche, unendo tradizione culinaria e approfondimenti storico-culturali. Cinque puntate in onda il martedì alle 21 su Gambero Rosso TV, canale 257 del Digitale terrestre, Sky 415 e 133 e in streaming su gamberorosso.tv. Un progetto unico realizzato da Linfa Azienda Speciale della Camera di Commercio in collaborazione con Gambero Rosso, leader nel mondo dell'enogastronomia italiana.

Il prossimo 27 a gennaio, presso la sede pesarese di Camera Marche, saranno presentate le puntate relative ai territori di Pesaro-Urbino e Ancona. Con "Storie di Cucina Marchigiana", l'obiettivo è valorizzare le radici culinarie delle Marche, raccontando la storia che si cela dietro ogni ricetta, tradizione e territorio. Prima della preparazione della ricetta finale in ogni puntata gli approfondimenti con i produttori locali degli ingredienti chiave del piatto, a sottolineare l'importanza delle materie prime di eccellenza.

Una grande novità per Gambero Rosso è la presenza di un talent chef marchigiano: Daniele Citeroni. Lo chef, noto per la sua capacità di reinterpretare con maestria i piatti della tradizione, accompagna ogni puntata con una rivisitazione creativa della ricetta protagonista, scelta di volta in volta da: Antonio Attorre: Giornalista, docente della Politecnica delle Marche e collaboratore di Slow Food; Olimpia Gobbi: ricercatrice in storia economica dell'Università di Ancona e autrice di libri; Angiola Maria Napolioni: già direttrice della Biblioteca Statale di Macerata; Tommaso Lucchetti: Professore all'Università di Parma, storico specializzato nella cultura gastronomica e nell'arte conviviale; Maria Lucia De Nicolò: Docente dell'Università di Bologna e Direttrice del Museo della Marineria Washington Patrignani di Pesaro.

Già andate in onda le puntate relative ad Ascoli Piceno e la cucina nomade (7 gennaio) e Fermo e la cucina Mezzadrile (14 gennaio). Appuntamento il 21 gennaio con Macerata e la cucina signorile e i vincisgrassi; il 28 gennaio con Ancona e la cucina monastica e il 4 febbraio con Pesaro/Urbino e la cucina marina.

"Ci fa piacere cominciare il percorso di promozione gastronomica 2025 con questo progetto dedicato alla cucina marchigiana lungo cinque direttrici, una per territorio, e altrettanti claim identificativi. Si tratta di prodotti che ci rendono appetibili all'estero, come abbiamo riscontrato nel corso degli eventi fieristici organizzati negli ultimi mesi con Linfa", il commento del presidente di Camera Marche, Gino Sabatini che sottolinea come "con i piatti vengono promosse le località e il fattore enogastronomico, che risulta tra i principali elementi motivatori per chi sceglie la destinazione Marche, lo abbiamo visto con la nostra analisi condotta con Isnart, si conferma strategico; il turismo legato al patrimonio delle eccellenze produttive agroalimentari e delle pesca rappresenta un segmento centrale e con numeri in crescita. Si tratta di prodotti che ci rendono appetibili all'estero, come abbiamo riscontrato nel corso degli eventi fieristici organizzati negli ultimi mesi con Linfa".



