Omicidio di Pamela, difesa 'ricorso aveva un fondamento'

Dopo la decisione della Cassazione di rigettare il ricorso straordinario della difesa di Innocent Oseghale per escludere l'accusa di violenza sessuale e annullare la condanna all'ergastolo per asseriti errori materiali nella ricostruzione dei fatti, la pena resta definitiva per lo stupro, l'omicidio e lo smembramento del corpo della 18enne romana Pamela Mastropietro, avvenuti il 30 gennaio 2018.

"Dispiacere" per il verdetto che ha bocciato il ricorso straordinario, esprime all'ANSA l'avvocato Simone Matraxia, co-difensore con Umberto Gramenzi del 36enne nigeriano: "Il fatto che la Cassazione abbia rigettato il ricorso e non lo abbia dichiarato inammissibile né di primo acchito né alla prima udienza, dimostra direttamente che le nostre ragioni avevano un fondamento".



