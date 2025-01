Marche e Lombardia, sinergia per internazionalizzare e innovare

Cogliere le opportunità di internazionalizzazione in particolare per le piccole e medie imprese e tutto il mondo produttivo, collaborare su vari fronti tra cui il turismo, l'innovazione e la ricerca. Questi i temi di una sinergia tra Marche e Lombardia, omogenee per vocazione imprenditoriale seppure con dimensioni molto diverse, di cui si è parlato ad Ancona in un incontro tra i presidenti di Regione Francesco Acquaroli e Attilio Fontana: un vertice tra le due realtà unite, nelle parole di Fontana, da un "rapporto di amicizia, collaborazione e di reciproci interessi che possiamo sviluppare e rendere utili per entrambe le nostre regioni".

Regioni che sono ora più vicine dopo l'avvio del volo Ancona-Milano Linate utilizzato da Fontana per arrivare nel capoluogo marchigiano. "Noi abbiamo una bella organizzazione, - ha ricordato il presidente della Lombardia - stiamo facendo iniziative in tanti Paesi emergenti che iniziano ad avere rapporti con il nostro e abbiamo ottimi riscontri. Visto che il tessuto delle Marche è molto simile a quello della Lombardia, - ha proseguito - abbiamo pensato che si possano fare missioni congiunte, che ci si possa appoggiare reciprocamente, creare sinergie che consentono ai due produttivi di cogliere alcune opportunità".

Marche e Lombardia, ha sottolineato Acquaroli, sono unite da uno stesso "tessuto economico e sociale, e dagli stessi obiettivi: l'esigenza di internazionalizzare crescere anche in innovazione, ricerca e sviluppo, di cercare di valorizzare i mercati interni in termini di turismo". "Sicuramente la Lombardia ha una dimensione molto più importante delle Marche - ha aggiunto - ma le due regioni sono omogenee per la vocazione di tutelare quella piccola e media impresa che, seppure in difficoltà, è il grande patrimonio che ha permesso alle Marche e all'Italia in generale di diventare protagonista nel mondo".

Altri aspetti di assonanza riguardano la "tutela la creatività, quella che è una vocazione imprenditoriale che è stata la nostra grande ricchezza".



