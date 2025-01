Inaugurata la targa a "Pasqualon" presso la scuola Giansanti

Inaugurata questa mattina la targa dedicata al cantore del popolo pesarese Odoardo Giansanti, meglio noto come "Pasqualon", presso la scuola primaria dall'omonimo nome dell'istituto Gaudiano di Pesaro. Un progetto che ha visto coinvolti anche il liceo artistico Mengaroni nella realizzazione dell'opera.

"Ritengo che questa targa, nel segno di una figura storica per la città come quella di Pasqualon, permetta di far riscoprire le proprie origini e tradizioni incuriosendo i nostri ragazzi" dice Antonio Carolla, dirigente scolastico dell'istituto Gaudiano, che ha portato a compimento il progetto iniziato dalla dirigente che l'aveva preceduto.

"È iniziato tutto due anni fa osservando la nostra scuola che non aveva un insegna nonostante portasse il nome di Giansanti, così abbiamo deciso di coinvolgere il liceo artistico cittadino per proporre la realizzazione di questo lavoro, dando risalto a più realtà di una città intera" commenta Angela De Marchi, ex dirigente dell'istituto Gaudiano.

Isabella Galeazzi, docente del liceo Mengaroni per la sezione grafica pubblicitaria ha poi riferito del lavoro svolto dagli studenti di quinta, ovvero "la realizzazione di un'insegna occupandoci però prima di quella di un logotipo".

"Un momento di festa per la città e le sue scuole - commenta l'assessora pesarese Camilla Murgia - emerge il grande lavoro di creatività del Mengaroni e la sensibilità della scuola Giansanti nell'ideazione di questo progetto".

"Felici di aver contribuito a questa iniziativa con una scuola con la quale portiamo avanti anche il progetto crescita nella cooperazione" dice Paolo Benedetti, direttore generale della banca di credito cooperativo di Pesaro, che ha sostenuto economicamente il progetto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA