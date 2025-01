Ancora un riconoscimento per la Diasen al Bau di Monaco

Diasen, azienda leader nel settore della bioedilizia specializzata nella produzione di malte e pitture biofiliche, con sede a Sassoferrato (Ancona) ha ricevuto alla fiera internazionale delle costruzioni BAU di Monaco di Baviera una menzione speciale per il termo-pavimento ultraleggero a base di sughero Diathonite Thermostep.047, premiato per la sua capacità di ridurre gli spessori e il consumo di materiale garantendo elevate performance di isolamento termoacustico.

"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento che si allinea perfettamente agli attuali trend di costruzione che in Germania premiano la riqualificazione dell'esistente piuttosto che il consumo di suolo e la costruzione di nuovi edifici", ha dichiarato Diego Mingarelli, amministratore delegato di Diasen.

"Oltre agli aspetti funzionali, la menzione ha rimarcato anche la componente estetica del termo-pavimento carteggiato che richiama una visione del design centrata sulla valorizzazione delle componenti naturali e il riutilizzo del sughero in chiave circolare, fattore che ci distingue nella nostra filiera facendo di Diasen una comunità di lavoro e di progetto unica nel suo genere", ha concluso. Diasen è presente a BAU 2025 con uno stand innovativo, ideato e progettato dal designer Giulio Iacchetti.

Un vero e proprio microcosmo dedicato alla biofilia dei materiali, in cui emerge l'impronta versatile del sughero, l'estetica calda delle biomalte, il cromatismo delle pitture e la capacità dei materiali di restituire effetti materici, sensazioni tattili ed emozioni visive.



