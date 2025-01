A Treia arrestato un 40nne che si era reso latitante

I militari Stazione carabinieri di Treia, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Macerata, hanno arrestato uno straniero 40enne, residente a Treia, già noto alle Forze di Polizia, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Macerata. L'uomo, che si era reso irreperibile dal mese di agosto 2024, è stato rintracciato presso la propria abitazione. L'arrestato era stato condannato alla pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione per una serie di reati, tra cui oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di sottoporsi all'accertamento dell'etilometro, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, uso di atto falso, tutti commessi negli anni scorsi. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Fermo, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente.

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Macerata, invece, hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria un pensionato di 66 anni, residente a Treia, per guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche. L'uomo, fermato durante un controllo notturno in località Casette Verdini di Pollenza, è stato trovato positivo all'esame dell'etilometro, con un tasso alcolemico di 1,98 g/l, ben oltre il limite consentito. La patente di guida è stata immediatamente ritirata e l'autovettura è stata affidata ad una persona di fiducia.





