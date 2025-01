Servizio civile, 12 posti a disposizione nel territorio Ast2

Sono 12 i posti disponibili in Ast Ancona e 2 alla Fondazione Ospedale Salesi Ets - Ancona nell'ambito della selezione del Servizio civile universale.

Potranno presentare domanda, scadenza fissata alle 14 del 18 febbraio prossimo, i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni che presteranno servizio per un anno ricevendo un compenso economico di 507,30 euro mensili.

Chi sarà selezionato potrà andare a prestare servizio presso le varie sedi dell'Azienda Sanitaria Territoriale: ospedale Principe di Piemonte e il Dipartimento di Prevenzione di Senigallia; ospedale Carlo Urbani e il Murri di Jesi; ospedale Engles Profili e il Dipartimento di Prevenzione di Fabriano; il Centro di salute mentale di Ancona, l'Urp - Ufficio Relazioni con il Pubblico di Ancona, il Servizio di Igiene e Sanità pubblica di via Colombo in Ancona.

Altri 2 posti sono disponibili presso la Fondazione Ospedale Salesi Ets e l'amministrazione/accoglienza ad Ancona. La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità online, indirizzata direttamente all'ente che realizza il progetto prescelto, piattaforma Dol: https://domandaonline.serviziocivile.it. I candidati ammessi alle selezioni per il progetto "Facciamo rete!" per i posti disponibili in Ast Ancona e presso la Fondazione Ospedale Salesi Ets dovranno sostenere un colloquio. "Desidero ringraziare le ragazze e i ragazzi che parteciperanno al Servizio Civile Universale, una esperienza importante per la loro crescita e per lo sviluppo di un'alleanza tra istituzioni e giovani", il commento del vicepresidente della Giunta e assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini.



