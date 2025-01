Nuovo studentato di via Senigallia, via libera della giunta

Per gli studenti universitari di Ancona nuovi posti letto in arrivo nel quartiere Piano. La giunta comunale di Ancona ha approvato, su proposta dell'assessore all'Università Marco Battino e al Patrimonio Angelo Eliantonio, l'accordo di collaborazione da sottoscrivere con Erdis per la realizzazione di una nuova struttura ricettiva che garantirà 20 posti in più per gli studenti universitari borsisti Erdis (Ente regionale diritto allo studio) negli immobili di via Senigallia 16 e 18, di proprietà del Comune. La delibera prevede anche il perfezionamento delle procedure contrattuali per la gestione, da parte di Erdis, dei due alloggi comunali in via Miglioli e via Scosciacavalli già destinati a residenze per studenti con procedura avviata, ma non conclusa durante la precedente Amministrazione.

"L'intervento sulla struttura - spiega Battino - permetterebbe non solo la rifunzionalizzazione dell'immobile a vantaggio degli studenti universitari che Ancona accoglie, ma anche la riqualificazione dello stabile, che attualmente è in disuso, e quindi la valorizzazione del patrimonio comunale, oltre che un risparmio dei costi di manutenzione e gestione per l'amministrazione comunale. Questo intervento andrà chiaramente a vantaggio del quartiere del Piano, che è un luogo baricentrico rispetto a tutte le facoltà universitarie e molto ben collegato dal trasporto pubblico locale".

Lo stabile di via Senigallia sarà oggetto di comodato d'uso e amplierà l'offerta abitativa e i servizi agli studenti all'interno della città di Ancona. Il complesso, chiuso da tempo, ha bisogno di diversi lavori di adeguamento, per i quali Erdis presenterà un progetto al ministero dell'Università e Ricerca rispondendo ad apposito bando.

"In questo modo - afferma Battino - collaborando con gli altri soggetti del territorio, manteniamo fede agli impegni assunti con i cittadini e con gli Enti che insieme con noi lavorano per accrescere l'accoglienza e la funzionalità dei servizi di Ancona Città Universitaria".

Soddisfazione è stata espressa dalla presidente di Erdis Marche, Agnese Sacchi, per il "risultato raggiunto grazie alla collaborazione istituzionale tra gli Enti coinvolti, potenziando i servizi legati al diritto allo studio e aumentando l'attrattività del territorio regionale e del relativo sistema universitario e di alta formazione". Il direttore generale di Erdis Marche, Giovanni Pozzari ha sottolineato come questo intervento "contribuirà a restringere l'attuale gap di posti letto necessari a soddisfare il fabbisogno nella città di Ancona".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA