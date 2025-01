All'avanguardia i reparti di pediatria, ginecologia, ostetricia

"Sicuri, accoglienti, funzionali, gestiti da un personale capace, umano ed entusiasta" così il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, si esprime sul reparto di pediatria, ginecologia e ostetricia dell'ospedale San Salvatore, dopo la sua visita nella giornata di oggi.

"Questi reparti devono tornare ad essere dei punti di riferimento per tutto il territorio provinciale - dice il sindaco - garantiscono la sicurezza grazie alla presenza delle unità legate alla medicina d'urgenza che le altre strutture sanitarie non hanno e che fanno dell'ospedale di Pesaro il più competitivo per il contrasto della mobilità passiva - aggiunge - sono circa 500 le famiglie che lo scorso anno hanno scelto di far nascere i propri figli a Pesaro, così come sono in aumento i genitori che si rivolgono agli ambulatori per effettuare le visite". Il sindaco definisce poi gli ambienti "all'avanguardia" riferendo che "i reparti sono accoglienti e garantiscono la sicurezza necessaria per far nascere e crescere i cittadini del futuro e per le loro mamme".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA