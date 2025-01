Piacere e salute nel piatto: il corso di cucina per diabetici

"Piacere e salute nel piatto" si chiama così il corso di cucina per diabetici promosso da Dabainos - tutela diabetici Pesaro, patrocinato da Diabete Italia, che inizierà il 23 gennaio, con la partecipazione di un nutrizionista, e che mira ad essere un'iniziativa di educazione alimentare dedicato a persone con diabete, ai caregiver e persone vicine.

I corso prevede quattro incontri dove si cucinerà, si mangerà e si imparerà. Al termine di ogni lezione si terrà una cena condivisa con il cibo che è stato preparato durante la serata.

L'orario sarà sempre quello delle 18:30 fino alle 21:30, mentre i giorni degli incontri sono il 23 e il 30 gennaio, ed il 6 e 13 febbraio. Il corso si svolgerà sempre presso il centro socio culturale Novecento, Pino Monaldi, in via del cinema 41 a Pesaro. Ogni sera si preparerà un menù sotto la supervisione di uno chef che andranno dalla carne al pesce, passando per vegetariano e buffet freddo. Al termine degli incontri sarà consegnato un ricettario e l'attestato di partecipazione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 3397788535.



