Link University: Giovani PD, 'Solo specchietto per allodole'

Uno specchietto per le allodole. Così viene definito dai Giovani Democratici della provincia di Ascoli Piceno, il progetto di Link Campus University per l'istituzione di due nuovi corsi di Medicina nelle Marche per l'anno accademico 2025-2026: quello di Medicina e Chirurgia nelle sedi di Fano e Ascoli Piceno; uno di Odontoiatria e Protesi dentaria a Macerata. "È solo il trampolino di lancio per un radicamento ben più profondo, un chiaro attacco agli atenei marchigiani esistenti come pubblici presidi accademici territoriali", scrivono in una nota che prosegue con un affondo politico. "Dall'insediamento di Acquaroli, le Marche sono sempre state identificate fieramente come il laboratorio di Fratelli d'Italia, ma se davvero da parte del Governo Meloni ci fosse stata la volontà di investire sull'istruzione pubblica e di incentivare le immatricolazioni, perché allora i tagli al Fondo di finanziamento ordinario, principale strumento pubblico di finanziamento alle università statali?".

Attaccano i Giovani Dem "Guido Castelli, commissario per la ricostruzione post sisma, nel progettare una bella università privata dietro casa crede di fare un favore a noi poveri giovani del cratere costretti ad espatriare. Ma è solo l'ennesimo tentativo di nascondere la polvere sotto il tappeto". I Giovani Democratici ribadiscono "che non scenderemo mai a patti con la privatizzazione dell'istruzione, chiediamo piuttosto interventi concreti che possano davvero agevolarci nel raggiungere i principali atenei della nostra Regione, trasporto su ruota e su rotaia, misure che rendano vivibili i centri urbani con la garanzia del diritto alla casa, i finanziamenti per le borse di studio e molto altro concernente il welfare studentesco".





