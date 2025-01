IA: Gruppo di lavoro in Azienda Ospedaliera Universitaria Marche

Si è insediato questa mattina il gruppo di lavoro dedicato all'Intelligenza Artificiale all'interno dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.

Del gruppo fanno parte: il Dr. Armando Marco Gozzini - Direttore Generale; il Dr. Claudio Martini - Direttore Sanitario; il Prof.

Andrea Giovagnoni - Direttore Centro di Ricerca e Servizio di Artificial Intelligence & Digital Health in medicine and biology: l'Ing. Andrea Badaloni - Direttore SO Sistema Informativo Aziendale; il Dr. Marco Mazzanti - Direttore Framework Intelligenza Artificiale in Cardiologia, BHS, London UK.

Il Direttore Generale e il Direttore Sanitario coordineranno la commissione mentre sarà compito dei tre esperti occuparsi delle tecnologie già in uso, di quelle che si andranno a realizzare e, soprattutto, fornire pareri sulle strategie da mettere in campo per promuovere l'intelligenza artificiale al servizio della salute.

L'intelligenza artificiale è trattata anche nel PNRR Missione Salute e, quindi, le azioni del gruppo di lavoro saranno coerenti con lo stesso.

Tutti i componenti del neonato gruppo concordano nelle potenzialità - per i medici e le strutture sanitarie - della nuova tecnologia ma sono altrettanto consapevoli che non potrà mai sostituire la figura del medico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA