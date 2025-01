Controlli antidroga: raffica di segnalazioni nel Fermano

Sono dieci, in totale, le persone segnalate nel Fermano, in queste ultime ore, perché trovate in possesso di sostanza stupefacente. I carabinieri, infatti, hanno intensificato i controlli su strada ed hanno trovato otto ragazzi e due adulti con in tasca della droga. Sequestrate modiche quantità di cocaina, hashish e marijuana.

I controlli dei carabinieri hanno spaziato dalle strade alle piazze passando per i parchi pubblici.

Pattugliamenti su tutto il territorio fermano, da Porto Sant'Elpidio a Fermo, passando per Porto San Giorgio e Montegiorgio. Sono tutti uomini tranne una 38enne residente a Siniscola, in Sardegna, trovata con un grammo di cocaina a Porto Sant'Elpidio.



