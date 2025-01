Fuga di gas durante lavori cantiere, chiusa Statale 73 a Urbania

A causa di una fuga di gas è temporaneamente chiusa, in via precauzionale, la strada statale Ss73 "Di Bocca Trabaria" in corrispondenza dell comune di Urbania, in provincia di Pesaro e Urbino". Lo comunica l'Anas.

"La perdita è avvenuta nell'ambito di un cantiere di competenza di un terzo gestore".

Sul posto sono presenti il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Il traffico è deviato dal km 47+150 lungo la viabilità provinciale, con indicazioni sul posto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA