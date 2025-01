Deteneva 120 grammi cocaina e 8mila euro, arrestato da polizia

La polizia ha arrestato un 22enne di origine albanese nel Pesarese trovato con circa 8mila euro e 120 grammi di cocaina. L'operazione anti-droga si è svolta a seguito di un'indagine nata da una segnalazione del mese scorso.

A dicembre 2024 gli agenti, dopo aver fermato l'uomo, privo di permesso di soggiorno e dimorante in una struttura ricettiva, alla guida di un'utilitaria, lo ha segnalato agli uffici investigativi. Dall'indagine sono emersi movimenti e incontri nell'ambito di un'attività di spaccio di droga.

Lo scorso 10 gennaio dopo aver visto il giovane far salire in auto un pesarese, consumatore di cocaina, gli agenti hanno perquisito il 22enne. L'operazione ha portato al sequestro di 60 euro, un telefono cellulare, 63 dosi di cocaina dal peso di circa 40 grammi, nascoste in un'auto utilitaria. Poi è stata individuata la struttura ricettiva dove il ragazzo alloggiava da un mese. Presso quest'ultima sono stati sequestrati materiali per confezionamento, oltre 2mila euro e 80 grammi di cocaina. I poliziotti hanno ritrovato in seguito un'ulteriore somma di denaro di poco inferiore a 6mila euro, un bilancino di precisione e altri oggetti utili per il confezionamento in dosi dello stupefacente.

Il giovane è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso la casa circondariale di Pesaro. Oggi il gip di Pesaro ha convalidato l'arresto disponendo la cautelare della custodia in carcere.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA