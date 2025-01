Curcio, su post alluvione non cambio direzione ma riflessione

Dopo il passaggio in Emilia Romagna e in Toscana, il neo commissario post alluvione 2023 Fabrizio Curcio oggi è arrivato nelle Marche per un incontro nella sede regionale di Palazzo Leopardi ad Ancona con il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l'assessore alla Protezione Civile Stefano Aguzzi e tutta la struttura regionale per fare un punto della situazione. Anche le Marche infatti vennero colpite dalla calamità in particolare in provincia di Pesaro Urbino L'obiettivo del vertice, ha spiegato Curcio ai cronisti a margine dell'incontro, è "capire le necessità del territorio in relazione all'impianto normativo, capire se ci sono procedure da migliorare - ha sottolineato - e questioni da affrontare in maniera puntuale perché, il cambio del commissario in qualsiasi struttura, consente un check di riflessione: non c'è un cambio di direzione ma solo l'opportunità di fare un ragionamento rispetto a ciò che è stato fatto fino adesso".

"In tutte le gestioni emergenziali - ha ricordato l'ex vertice di Protezione civile nazionale - io, come capo dipartimento di Protezione civile, ho fatto centinaia di ordinanze: alcune volte le ordinanze sono state cambiate nel tempo perché - ha spiegato - tu immagini una certa procedura dopodiché la applichi sul territorio e ti rendi conto che ha una risposta migliore con qualche piccola modifica. Ci troviamo in questa situazione dopo diversi mesi, c'è un impianto normativo che è il decreto 61 che ha caratterizzato l'attività di gestione commissariale fino adesso, ora c'è l'opportunità di vedere - ha aggiunto - se le attività possono continuare in questa direzione o c'è necessità di fare qualche piccola modifica".



