Sciopero generale metalmeccanici, 8 ore sit-in davanti Rivacold

Nell'ambito dello sciopero generale di otto ore dei metalmeccanici proclamato da Cgil, Uil e Cisl, in centinaia in provincia di Pesaro Urbino ha aderito alla sit-in attuato davanti alla Rivacold, a Vallefoglia, dalle ore 9.30 alle 12.00. La motivazione che ha portato all'astensione da parte dei lavoratori è la richiesta di un contratto nazionale che tenga conto delle proposte di aumento salariale e delle riduzioni delle ore di lavoro, proposte dai tre sindacati.

"Dopo mesi non è arrivata nessuna risposta su ciò che abbiamo chiesto - dice Marco Pazzaglia, Fiom Cgil - ci dicono di contrattare sul secondo livello, ovvero sui premi produttivi ma sappiamo che in questa provincia quel livello è praticamente azzerato, tranne perché poche grandi aziende il contratto nazionale è l'unico baluardo utile per redistribuire il reddito che queste aziende producono".

"Non si tratta soltanto di un adeguamento economico, ma anche della riduzione degli orari di lavoro - afferma Paolo Rossini, Uilm - non si tratta solo dello stipendio ma di recuperare ore di vita per stare con le famiglie".

"Abbiamo deciso di manifestare davanti alla Rivacold perché è tra le aziende più grandi della nostra provincia e non applica il contratto integrativo - sostiene Giuseppe Tamburini - Fim Cisl - hanno sempre cercato di limitare le relazioni sindacali, con lo sciopero di oggi vogliamo che si cominci a creare un dialogo con la controparte".



