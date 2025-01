Nuove ambulanze Ast Ascoli, 46.550 richieste soccorso nel 2024

L'Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Ascoli Piceno ha rinnovato completamente il suo parco mezzi del servizio di emergenza 118 con l'acquisto di sei nuove ambulanze, grazie a fondi aziendali e con un importo pari a 950.868 euro.

Di queste sei ambulanze, tre sono destinate alla Potes (Postazione territoriale dell'emergenza sanitaria) di Ascoli e tre alla Potes di San Benedetto del Tronto, con la possibilità di essere utilizzate anche per coprire il territorio del comune di Porto San Giorgio.

Le ambulanze acquistate, presentate oggi in piazza del Popolo ad Ascoli Piceno dalla direttrice generale Nicoletta Natalini, sono modello Olmedo QTX-S e dotate di barella autocaricante, tavola spinale, sedia con scala motorizzata, ventilatori polmonari trasportabili, aspiratori medico-chirurgici ed emogas analizzatore.

"Hanno caratteristiche specifiche - ha spiegato la direttrice della centrale operativa del 118 Tiziana Principi - per garantire la sicurezza del personale e dei pazienti, come un sistema di climatizzazione automatica, un sistema di sicurezza degli operatori grazie ad un sistema ambientale interno che può essere impostato a pressione negativa con prelievo e espulsione dell'aria solo con l'esterno e in caso di trasporto di persone con patologie infettive, la funzione di minimizzare il rischio di inalazione di aria infetta da parte del personale a bordo".

"Sono ambulanze molto attrezzate il cui costo è veramente elevato, a testimonianza dell'attenzione che poniamo sulla rete dell'emergenza" ha aggiunto la dg dell'Ast Natalini.

La consigliera regionale della Lega Monica Acciarri ha posto in evidenza "la differenza tra un operatore del 118 e un medico che sta comodo nel reparto. Io lo dico sempre: è come la differenza che passa da un infermiere che sta in corsia e da quello che sta in rianimazione. Insomma - ha aggiunto - sono mestieri un po' diversi, ognuno ha la sua valenza; però dobbiamo dare qualcosa in più per incentivare anche i giovani medici a fare questo tipo di scelta che eticamente è bellissima perché gli operatori dell'emergenza sono il salvavita delle persone".

Nel corso del 2024, la centrale operativa del 118 dell'Ast di Ascoli Piceno ha ricevuto 46.550 richieste di soccorso e ha effettuato 1.088 trasporti secondari e fornito informazioni a 499 utenti che hanno contattato il numero di emergenza. Nello stesso anno, il 118 ha erogato 57.539 prestazioni tra uscite delle ambulanze per richieste di soccorso e trasporti secondari, con il 56% di queste relative ad Ascoli e il 38,61% a Fermo. La centrale operativa del 118 del Piceno è diretta da 15 dirigenti medici e impiega 73 unità tra personale infermieristico, autisti di ambulanza e operatori radio.



