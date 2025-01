Olga spegne 100 candeline, il sindaco le fa visita

Grande festa per i 100 anni della matelicese Olga Stroppa. Il sindaco di Matelica, Denis Cingolani, ha portato gli auguri e il saluto dell'amministrazione comunale alla nuova centenaria, consegnando anche una medaglia di riconoscimento come regalo per questo bellissimo traguardo. Classe 1925, Olga Stroppa è la mamma del vicesindaco Rosanna Procaccini. Doppia festa quindi per la giunta comunale matelicese che augura alla signora Stroppa un buon compleanno e un benvenuto nel "club" dei centenari della città.



