Il sindaco di Agrigento, "raccolgo un testimone pesante"

"Raccolgo un testimone pesante, sarà una grande responsabilità replicare quanto fatto da Pesaro": così il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, all'Auditorium Scavolini, nel pesarese, durante la cerimonia di passaggio che vedrà la sua città diventare capitale della cultura italiana 2025. "Cercherò di seguire le orme dei sindaci Ricci e Biancani, così come del vicesindaco Vimini - afferma -: ero qui a Pesaro l'anno scorso all'inaugurazione e oggi sono tornato per il momento conclusivo di questo anno".

L'obiettivo che si pone il sindaco, per Agrigento e per la Sicilia, è quello di "rendere il nostro territorio più europeo": "la nostra storia, che ha 2.600 anni, ci dice che siamo da sempre capitale di cultura, quello su cui dobbiamo migliorare sono il decoro urbano e le infrastrutture".

Agrigento seguirà le orme di Pesaro soprattutto per quanto riguarda il progetto 50x50 che ha coinvolto per una settimana tutti i Comuni della provincia pesarese: "Renderemo protagonista tutto il territorio, non soltanto Agrigento, ne ho parlato con la provincia e anche con Lampedusa", ha detto il primo cittadino.



