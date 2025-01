Anziana morsa dal suo cane, carabinieri la salvano

Il suo cane la morde ad una mano e le impedisce ringhiando di uscire di casa. Le urla dell'anziana, di 82 anni, sono state sentite da un passante che ha allertato i carabinieri che, subito intervenuti, hanno messo in salvo la donna facendola uscire da una finestra.



E' accaduto nella serata di ieri a Falconara Marittima. I militari di pattuglia lungo le strade cittadine, hanno verificato che la donna dolorante non riusciva ad uscire dalla propria abitazione perché il proprio cane - un pastore scozzese - dopo averla morsa, le ringhiava contro impedendole di fatto di uscire dalla porta d'ingresso. I militari si sono prodigati di far scendere, in sicurezza, la donna da una finestra dell'abitazione e, contestualmente, hanno richiesto l'intervento sul posto di un'ambulanza per le cure del caso. Al momento, il cane è stato affidato alle cure del locale canile. La donna dopo aver ricevuto le cure dai sanitari del 118 è potuta rientrare nella propria abitazione.



